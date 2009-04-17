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'Gerçek dangalak Seda'

Banu Alkan Seda Sayan hakkında öyle şeyler söyledi ki izleyenler şaşırdı

17 Nisan 2009 03:00

Banu Alkan Seda Sayan hakkında öle şeyler söyledi ki izleyenler şaşırdı

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan’ la mahkemelik olan Banu Alkan, Seda Sayan’ın ‘Davayı ben kazandım!’ diyerek ortaya çıktığını fakat mahkemeyi aslında kazanmadığını söyledi. Programında herkese ‘dangalak’ dediğini fakat asıl ‘dangalaklığı’ kendisinin yaptığını söyleyen Alkan, ‘Seda Sayan yaşadıklarından dolayı insanlardan intikam almaya çalışıyor sanırım. Murat Taşdemir’le de bizi ayırmaya çalıştı. Bunu yapınca eline ne geçecek, ben de bilmiyorum!’ dedi..

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