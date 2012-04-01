Gerçek 'bilir'kişi: Polisler bariz dayak atıyor

İzmir Karabağlar Polis Merkezi’nde Fevziye Cengiz adlı kadının feci şekilde dövülmesi davasında bilirkişi raporu ‘işkence’yi ortaya koydu. Bilirkişi raporunda "Polisler bariz dayak atıyor kadın kendini savunmuş" denildi.

Vatan'da Kemal Göktaş imzalı habere göre, dava dosyasına daha önce sunulan ve Emniyet Bilgi İşlem Bürosu’ndan iki polisin hazırladığı ilk bilirkişi raporunda dayaktan bahsedilmemiş ve yaşananlar arbede olarak sunulmuştu. Sanık polislerin sinirli görünen Fevziye Cengiz’i yatıştırdığı iddia edilen bu raporun Vatan tarafından ortaya çıkarılmasından sonra raporu hazırlayan polisler hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılığın, polisin soruşturmayı etkileyecek şekilde hazırladığı bilirkişi raporunu geçersiz saymasının ardından yeni bir rapor hazırlatıldı. Teknik bilirkişi Hakan Çelik tarafından hazırlanan raporda, öncekinin aksine polislerin dakikalarca Fevziye Cengiz’i dövdüğü, kelepçeleyip yere yatırdıktan sonra da dövmeye devam ettikleri ve karakol polisinin dayağı gizlemek için karakol perdesini kapattığı ayrıntıları da yer aldı.

‘Kendini savunmak için’

Raporda, hakkında “polislerin koluna vurduğu, ittiği, tırmaladığı ve hakaret ettiği” iddialarıyla 6.5 yıla kadar hapis cezası istenen Fevziye Cengiz’in yediği dayağa direnç gösterdiği için polislerin koluna vurduğu ve ittiği belirtildi. Ayrıca Cengiz’in hareketlerinde bir aşırılığın görülmediği, ısrarlı biçimde sağ gözünü göstererek polislere bir şeyler anlatmaya çalıştığı anlatıldı.

Fevziye Cengiz’in dövülmek üzere odaya alındığında, Beyit Sezgen ile Fevziye Cengiz arasında bir “arbede” yaşandığı belirtilen raporda “Arbede tanımlaması sanık polisin müştekiye (Fevziye Cengiz’e) vurması ile devam eden süreçte müştekinin direnç göstermesi sonucu ortaya çıkan durumu tanımlamak amacıyla kullanılmıştır” denildi