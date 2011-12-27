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Gerçek aşkıyla yakalandı

Geçen yaz adı Yaprak Özdemiroğlu ile aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz, gerçek akşıyla ilk kez yakalandı.

27 Aralık 2011 02:00

 

 T24-  Aralık başında Ferzan Özpetek’in yeni filminin çekimleri için İtalya’ya giden Cem Yılmaz, İstanbul’a dönüşünde soluğu Ahu Yağtu’nun yanında aldı. Yılmaz, sevgilisiyle evine girerken görüntülenince gazetecilere sitem etti



Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, Ferzan Özpetek’in son filmi ‘Magnifica Presenza’ için Roma’da bulunan Cem Yılmaz, çekimlerini tamamlayıp İstanbul’a döndü. Döner dönmez de Ahu Yağtu’yla buluştu.


Son dönemde Yağtu’nun Bebek’teki evine girip çıkarken görülen komedyen, sevgilisiyle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ama, görüntülenmemek için azami dikkat gösteren çift, önceki akşam Fox TV ekibinden kaçamadı.


Uzun süre sonra aynı kareye giren ikili, Cem Yılmaz’ın kullandığı cipte yan yanaydı. Hızla evinin garajına girmeye çalışan Yılmaz, kameramana “Burası özel mülk, çekmeyin” diyerek sitem etti.
Eylül ayında Cansu Dere’den ayrıldıktan sonra adı kısa süre eski sevgilisi Lal Dedeoğlu’yla anılan komedyen, ardından geçen kış kısa bir ilişki yaşadığı Yağtu’ya dönmüştü

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