Gerard yerine geçmek istiyor



Milli takımda da Liverpoolda da farklı farklı yerlerde oynatılan Gerrard, orta sahada oynamak istediğini açıkladı.



Sunday Times’a verdiği röportajda Liverpool kaptanı Gerrard, “Takımıma defansif anlamda da yardımcı olmak için çok çalışıyorum. Bu yüzden menajerlerim beni farklı yerlerde oynatıyor ancak bu benim futbolumu etkiliyor” dedi.



Kasığından sakatlığı bulunan futbolcu, kendisi için en iyi mevkinin orta sahanın ortası olduğunu söylerken, “Pozisyonum değişmesi performansımı etkiliyor. Ben orta sahanın ortasında oynayarak o pozisyonun en iyisi olduğumu herkese göstermek istiyorum” diye konuştu.



Gerrard, “İngiltere milli takımıyla 68 maça çıktım ve sadece 5’inde kendi yerimde görev yaptım. Milli takımın başına gelen bütün hocalarım benim nerede oynamak istediğimi biliyor ancak sağda veya solda görev veriyorlar. Oralarda da başarılı olmak istiyorum ancak ben Robinho veya Kaka değilim. Kanatta çok verimli olamıyorum. Ben orta sahanın ortasında oynadığımda beklide dünyanın en iyisiyim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

