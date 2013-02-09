George W. Bush'un e-posta hesabı 'hack'lendi

Eski ABD Başkanı George W. Bush ve ailesi 'hack'lendi. 'Guccifer' takma isimli hacker, ele geçirdiği e-mail'lerdeki fotoğraf ve bazı mesajları internetten yayınladı.

Yayınlananlar arasında 88 yaşındaki baba Bush'u bronşit nedeniyle hastanede bulunduğu sırada çekilen bir fotoğrafı da var.

Hacker'in ele geçirdiği en ilginç mesaj oğul George Bush'un iki ay önce kız kardeşine gönderdiği resimler oldu. Hacker'ların yayınladığı Bush'un resimleri arasında kendi portreleri bulunuyor. Biri duşta diğeri küvette iki resim ABD'de günün olayı oldu.

Uzmanlar Bush'un Édouard Manet ve Edgar Degas'tan esinlendiği yorumunu yaptı.

Baba Bush'un sözcüsü Jim McGrath konuyla ilgili soruşturma açıldığını ve yorum yapamayacaklarını söyledi.

Baba Bush, yedi hafta bronşit tedavisi gördüğü hastaneden 14 Ocak tarihinde taburcu edilmişti. Hacklenen fotoğraflar arasında eski Başkan George W Bush'un fotoğrafları da yer alıyor.

George W. Bush 2001-2009 yılları arasında 43. ABD Başkanı olarak görev yaptı.