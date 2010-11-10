-GEORGE W. BUSH'UN ANILARINDAN İLGİNÇ DETAYLAR WASHINGTON (A.A) - 09.11.2010 - ABD Eski Başkanı George W. Bush, İsrail hava kuvvetlerinin 2007 yılında Suriye'de hedef aldıkları noktanın nükleer reaktör inşaatı olduğunu teyit etti ve kendisinin de bu saldırıyı sessizce onayladığını yazdı. ''Decision Points'' adıyla çıkan kitabında anılarını kaleme alan Bush, "İsrail böylece, Lübnan Savaşında kaybettiğim güveni telafi etti" dediği bu saldırı için, övgü dolu ifadeler kullandı. Bush, bir önceki yılda İsrail'in Lübnan'da giriştiği savaşa atıf yaparak, İsrail'in o savaşta kararsız olduğunu, inişli çıkışlı davrandığını ve bu nedenle "onlara güveninin kaybolduğunu" belirtti. Bush, bir yıl sonra Suriye'deki hava saldırısının ise bu ülkenin tek başına bu işin üstesinden gelebileceğini gösterdiğini ifade ederek, "İsraillilere olan güven kaybımı da böylece telafi ettiler" dedi. İsraillilerin Suriye saldırısını önce ABD'ye teklif ettiklerini ve "siz bombalayın" dediklerini kaydeden Bush, bunu reddettiklerini bildirdi. 6 Eylül 2007'deki bu saldırı, İsrail'in son dönemdeki en derin askeri sırlarından biri olarak kalmıştı. Suriye o dönemde hava sahasının ihlal edildiğini açıklamış, başka bir ayrıntı da vermemişti. İsrail ise bu saldırıyla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı. Bush, anılarında, vurulan noktanın, Kuzey Kore yardımıyla inşa edilmekte olan bir nükleer reaktör olduğunu teyit etmiş oldu. Kitapta kısa bir bölümde İsrail operasyonu konusundaki bilgilerini aktaran Bush, "Amerikalı yetkililerin Suriye'yi, Kuzey Kore'nin yardımıyla nükleer silah üretim yeteneğine sahip olmaya çalışırken suçüstü yakaladığı kuşkusunun doğduğunu" belirtti. Kitapta, "ABD'nin partneri olan bir yabancı istihbarat örgütü" tarafından alınmış fotoğrafların bunu gösterdiği ifade edildi. Dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in kendilerine, "ABD'nin burayı bombalamasını" önerdiğini aktaran Bush, bunu reddettiklerini, gerekçenin de "Suriye'nin nükleer silaha sahip olmaya çalıştığına dair çok az emin olmaları olduğunu" yazdı. Bush, bu tutumlarının Olmert'te hayal kırıklığına yol açtığını kaydetti. Ancak İsrail'in kendi operasyonunu kendisinin yapmasını da övgüyle karşılayarak, bu operasyona sessiz kalarak onay vermiş olduğunu teyit eden Bush, "Başbakan Olmert'in saldırı konusunda kararlı davranması, İsraillilere karşı Lübnan Savaşı sırasında kaybettiğim güveni de telafi etti" dedi. Olmert'in, operasyon sonrasında, saldırıya ilişkin bilgilerin sır olarak kalmasını istediğini, bu konuda kamuoyuna açıklama yapmaları yönündeki önerilerinin Olmert tarafından reddedildiğini kaydeden Bush, "Olmert bana, topyekün bir gizlilik istediğini söyledi. Esad'ı (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad) köşeye sıkıştıracak ve onu, misilleme yapmak zorunda zorunda bırakacak her tür şeyden kaçınmak istiyordu. Bu onun (Olmert) operasyonuydu ve ben de onun isteklerine uymak durumundaydım" diye yazdı. -İRAN İLE PARALELLİK: "İSRAİL KENDİSİ KARAR VERİR"- Bush, AP'nin yorumuna göre, "İsrail'in İran ile böyle bir durumla karşı karşıya kalıp kalmayacağına ilişkin olarak ne düşündüğünü ortaya koyan" bazı ifadeler de kaleme aldı. Yoruma göre İsrail'in bu tür operasyonları kimseden onay almadan gerçekleştirme hakkına sahip olan Bush, bu konuda şunları yazdı: "İsrail bu operasyonu Amerikalılarla koordine etmeden, kendi başına gerçekleştirdi. (...) Bu bombardıman İsrail'in tek başına hareket etme arzusunda olduğunu gösterdi. Başbakan Olmert, yeşil ışık beklemedi ve ben de böyle bir şey yapmadım. İsrail'i korumak için gerekli olduğuna inandığı şeyi yaptı."