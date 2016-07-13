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Kültür-Sanat

George W. Bush, Kenan Evren'e özendi!

George W. Bush’un iPhone'da çöp adam çizerek başladığı ressamlık kariyerinde ulaştığı yeni nokta kendi gibi bir dünya lideri olan Putin'i çizmek

13 Temmuz 2016 22:06

Ressam olamayınca kariyerine Hitler olarak devam etme kararı alan küçük Adolf, emekliliğinde kendini Hande Ataizi’ni çıplak çizmeye adayan Kenan Evren’in ardından dünya tarihinin en kötü şöhretli liderlerinden eski ABD Başkanı George W. Bush da sanat dünyasında yerini aldı.

SANATATAK'ın haberine göre, bir savaş suçlusu olması çizdiği tuhaf nü tabloların gölgesinde kalabilir mi bilinmez, eski başkanın sanata merakı 2013’te ortaya çıktı. Guccifer isimli bir hacker Bush’un kız kardeşinin email hesabını ele geçirip garip otoportrelerini sızdırdı. Hacker bu nedenle 4 yıl hapis cezası alsa da ardından sızan meyve, at ve köpek resimlerinin ardından Bush’un dünya liderlerini çizdiği bir serginin haberi geldi.

Eşi Laura Bush ve kızı Jenna Bush Hager’ın geçen akşam Jimmy Fallon'a konuk olduklarında anlattıklarına göre eski ABD başkanının sanata bulaşmasının sebebi iPhone. Telefondaki Penultimate uygulamasında çöp adam çizerek başlayan, ardından mesajları yazmak yerine kendi çizdiği resimleri gönderen Bush son günlerde kendi gibi bir dünya liderinin olan Putin'in portresini çiziyor.

Ne diyelim iPhone’da çiziyor olması onu daha az sanatçı yapmaz, malum David Hockney bile çizimlerini iPad’inde yapıyor…

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HitlerKenan EvrenHande AtaiziGeorge BushPutinressam

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