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Ekonomi

George Soros: Yeni bir finansal kriz gelebilir

"Avrupa birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda"

29 Mayıs 2018 19:33

Amerikalı milyarder işadamı George Soros, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde “Yeni bir büyük finansal krize doğru ilerliyor olabiliriz" diye konuştu.

Paris'te yaptığı bir konuşmada, "İran ile olan nükleer anlaşmaya son verilmesi ve transatlantik birliğinin yıkımıyla karşı karşıyayız" diyen Soros açıklamasında, "Bunun Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratması ve diğer bozulmalara yol açması kaçınılmaz. Doların gücü, gelişen piyasa para birimlerindeki yükselişi halihazırda kesmekte" ifadesini kullandı. 

"Yeni bir büyük finansal krize doğru ilerliyor olabiliriz" şeklinde konuşan Soros, "Avrupa birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu. 

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