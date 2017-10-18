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Dünya

George Soros, kendi vakfına 18 milyar dolar bağışladı

Açık Toplum Vakfı, 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor

18 Ekim 2017 22:29

Macar asıllı ABD'li finans spekülatörü George Soros kendi kurduğu Açık Toplum Vakfı'na 18 milyar dolar bağışta bulundu.

Bunun şimdiye kadar bir kişi tarafından bir vakfa yapılan en büyük bağışlardan biri olduğu belirtilirken, 87 yaşındaki Soros'un bağışı son birkaç yıl içinde yaptığı açıklandı.

1993'te dünya genelinde insan haklarını ilerletme iddiasıyla kurulan Açık Toplum Vakfı, söz konusu bağışla birlikte ABD'de Bill ve Melida Gates Vakfı'ndan sonraki en büyük "yardım kuruluşu" oldu.

Açık Toplum Vakfı, 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Vakıf son yıllarda ABD'deki faaliyetlerine odaklanarak eşcinsellere yönelik tacizler ve polis şiddetini azaltmaya yönelik programlara yatırım yapmıştı.

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