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BBC Türkçe

George Soros, kendi vakfına 18 milyar dolar bağışladı

Macar asıllı ABD'li finans spekülatörü George Soros kendi kurduğu Açık Toplum Vakfı'na 18 milyar dolar bağışta bulundu. Bunun şimdiye kadar bir kişi tarafından bir vakfa yapılan en büyük bağışlardan biri olduğu belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Macar asıllı ABD'li finans spekülatörü George Soros kendi kurduğu Açık Toplum Vakfı'na 18 milyar dolar bağışta bulundu.

Bunun şimdiye kadar bir kişi tarafından bir vakfa yapılan en büyük bağışlardan biri olduğu belirtiliyor.

87 yaşındaki Soros'un bu bağışı son birkaç yıl içinde yaptığı açıklandı.

Bu bağışla 1993'te dünya genelinde insan haklarını ilerletme iddiasıyla kurulan Açık Toplum Vakfı, ABD'de Bill ve Melida Gates Vakfı'ndan sonraki en büyük "yardım kuruluşu" oldu.

Açık Toplum Vakfı, 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Vakıf son yıllarda ABD'deki faaliyetlerine odaklanarak eşcinsellere yönelik tacizler ve polis şiddetini azaltmaya yönelik programlara yatırım yapmıştı.

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