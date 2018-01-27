George Soros: Google ve Facebook toplum için bir bela

Ünlü milyarder George Soros’un sosyal medya platformlarına yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bugüne dek çeşitli hükümetler tarafından ‘sosyal medya üzerinden yayılan halk isyanlarını finanse etmekle’ suçlanan Soros, ‘Facebook ve Google’ın toplum için bir ‘bela’ olduğunu savundu.

"Demokrasiyi olumsuz etkiliyor"

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Soros, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Facebook ve Google’ın ‘yeniliğe engel haline geldiğini’, topluma yönelik bir ‘bela’ teşkil ettiğini ve ‘günlerinin sayılı olduğunu’ iddia etti.

“Maden ve petrol şirketleri fiziksel çevreyi sömürüyor; sosyal medya şirketleri toplumsal çevreyi sömürüyor” diyen Soros, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu durum özellikle kötü çünkü sosyal medya şirketleri insanlar farkında olmadan onların düşüncelerini ve davranışlarını etkiliyor. Bu durumun, özellikle de seçimlerin doğruluğu açısından, demokrasinin işleyişi üzerinde kapsamlı ve olumsuz etkileri var.”

“Zihnin özgürlüğü yitirilirse yeniden edinilemez”

Soros, sosyal medya şirketlerinin ‘demokrasiyi çarpıtmanın’ yanı sıra ‘dikkati manipüle ederek ve kendi ticari amaçlarına yönlendirerek kullanıcılarını aldattığını’ söyledi. Macar-Amerikalı milyarder, sosyal medya şirketlerinin tedarik ettikleri hizmetlere kasıtlı olarak bağımlılık yarattığını’ belirterek, bu durumu ‘özellikle yetişkinler için çok zararlı’ diye niteledi. Soros, “İnsanların dikkatini şekillendirme gücü giderek az sayıda şirketin elinde toplanıyor. John Stuart Mill’in ‘zihnin özgürlüğü (freedom of mind)’ diye tanımladığı şeyi ortaya koymak ve savunmak büyük çaba gerektiriyor. Bu bir kez kaybolursa, dijital çağda büyüyen insanların onu yeniden elde edememe ihtimali var. Bu da, geniş kapsamlı siyasi sonuçlara yol açabilir” diye konuştu.