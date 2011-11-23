T24 LogoT24 Logo
Dünya

George Michael'ın konserleri ertelendi LONDRA (A.A)

23 Kasım 2011 22:48

-George Michael'ın konserleri ertelendi LONDRA (A.A) - 23.11.2011 - Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'ın konser serisinin iki ayağının, zatürre olması nedeniyle ertelendiği bildirildi. Şarkıcının web sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki George Michael'ın 27-28 Kasım'daki konserlerinin, devam eden hastalığı nedeniyle ertelendiği belirtildi. Açıklamada, ''George'a kısa süre önce zatürre teşhisi konuldu ve doktorların emriyle Viyana ve Strazburg'daki konserlerini ertelemek zorunda kaldı. Kendisinin tedavisi halen devam etmektedir'' denildi. Şarkıcının ertelenen konser programıyla ilgili bilgilerin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24