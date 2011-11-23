-George Michael'ın konserleri ertelendi LONDRA (A.A) - 23.11.2011 - Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'ın konser serisinin iki ayağının, zatürre olması nedeniyle ertelendiği bildirildi. Şarkıcının web sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki George Michael'ın 27-28 Kasım'daki konserlerinin, devam eden hastalığı nedeniyle ertelendiği belirtildi. Açıklamada, ''George'a kısa süre önce zatürre teşhisi konuldu ve doktorların emriyle Viyana ve Strazburg'daki konserlerini ertelemek zorunda kaldı. Kendisinin tedavisi halen devam etmektedir'' denildi. Şarkıcının ertelenen konser programıyla ilgili bilgilerin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.