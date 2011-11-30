-George Michael'ın sağlık durumu iyiye gidiyor LONDRA (A.A) - 30.11.2011 - Avusturya'nın başkenti Viyana'da zatürre tedavisi gören ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hastane doktorları Gottfried Locker ve Christoph Zielinski yaptıkları açıklamada, eski Wham grubunun üyesi 48 yaşındaki şarkıcının hastalığının yoğun bakım gerektirdiğini belirterek, ''George Michael'ın gittikçe sağlığına kavuştuğunu açıklamaktan mutluyuz'' dediler. Doktorlar ayrıca, İngiliz basınında Michael'in daha ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede son gelişmiş teknoloji ile tedavi gördüğü yönündeki haberlere ilişkin olarak, ''hastanın zatürre dışında bir hastalığı olmadığını ve bunun dışında herhangi farklı bir tedavi uygulanmadığını'' kaydetti.