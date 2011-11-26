-George Michael zatürre oldu, turnesi iptal edildi VİYANA (A.A) - 25.11.2011 - Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'ın "Symphonica-The Orchestral Tour" adlı konser turnesinin, zatürre olması nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Şarkıcının salı gününden bu yana yattığı Viyana'daki hastaneden bugün yayımlanan bildiride, George Michael'ın ciddi bir zatürre geçirdiği, durumunun istikrarlı olduğu ve tedaviye cevap verdiği, ancak turnesinin geri kalan kısmına devam edemeyeceği kaydedildi. "Faith" ve "Careless Whisper" gibi şarkılarıyla listelerde zirveye çıkan şarkıcının 26 kasım ve 19 aralık arasındaki 14 konserinin iptal edildiği belirtildi.