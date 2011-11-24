George Michael zatüree oldu

T24 - İngiliz şarkıcı George Michael zatürree teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.



George Michael'ın konser serisinin iki ayağı, zatürre olması nedeniyle ertelendi.



Şarkıcının web sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki George Michael'ın 27-28 Kasım'daki konserlerinin daha sonra yapılacağı açıklandı.



Açıklamada, ''George'a kısa süre önce zatürre teşhisi konuldu ve doktorların emriyle Viyana ve Strazburg'daki konserlerini ertelemek zorunda kaldı. Kendisinin tedavisi halen devam etmektedir'' denildi.



''Faith'' ve 'Careless Whisper' şarkılarıyla listelerde zirveye çıkan şarkıcının ertelenen konser programıyla ilgili bilgilerin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.



