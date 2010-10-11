-GEORGE MİCHAEL SERBEST BIRAKILDI LONDRA (A.A) - 11.10.2010 - Uyuşturucu kullanmak ve kazaya sebep olmak suçlarından sekiz hafta hapis cezasına çarptırılan İngiliz şarkıcı George Michael serbest bırakıldı. Highpoint hapishanesinde 4 hafta tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye edilen 47 yaşındaki şarkıcı, kuzey Londra'daki evinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Sadece yeni bir başlangıç yapmak istiyorum" dedi. Şarkıcı temmuz ayında kuzey Londra'da, sabahın erken saatlerinde arabasıyla evine giderken kaldırıma çıkmış ve bir fotoğrafçı dükkanına çarparak maddi hasara neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan Michael'ın üzerinden uyuşturucu çıkmıştı.