George H.W. Bush perşembe günü Texas'ta toprağa verilecek

T24 Haber Merkezi

ABD'nin 41.Başkanı George H.W. Bush'un cenazesi perşembe günü Texas eyaletinde toprağa verilecek. Baba Bush, Texas A&M Üniversitesi'nin kampüsünde bulununan George H.W. Bush Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nin bahçesine gömülecek.

Cenaze töreninde eski ABD Başkanı ve H.W. Bush'un oğlu George W. Bush, eski Cumhuriyetçi Senatör Alan Simpson, eski Kanada Başbakanı Brian Mulroney ve baba Bush'un biyografisini yazan tarihçi Jon Meacham konuşma yapacak.

Törene ABD Başkanı Donald Trump ve ondan önceki ABD Başkanı Barack Obama dahil olmak üzere birçok siyasetçi katılacak.

94 yaşında hayatını kaybeden Bush'un cenazesi pazartesi gününden bu yana başkent Washington D.C.'de buluna Capitol binasında sergileniyordu. Cenaze bugün Bush'un doğduğu eyalet olan Texas'a taşınacak.