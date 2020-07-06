George Floyd'un gözaltında öldürülmesine yol açmakla suçlanan üçüncü polis memuru da kefaletle serbest kaldı

ABD'nin Minneapolis kentinde siyah vatandaş George Floyd'un gözaltına alınması sırasında ölümüne yol açmakla suçlanan ve gözaltına alınan dört eski polis memurundan üçüncüsü de 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hennepin County cezaevi kayıtlarına göre, 34 yaşındaki Tou Thao Cumartesi günü serbest bırakıldı. Thomas Lane ve J. Alexander Kueng adlı polis memurları ise 750 bin dolar kefaletle geçen ay bırakılmışlardı.

Duruşma tarihine kadar serbest bırakılan üç polis memuru "kasıtlı olmadan ikinci derece cinayete yardım ve tevik" ve "ikinci derece taksirle adam öldürmeye yardım ve teşvik" ile suçlanıyor.

25 Mayıs'ta Floyd'u gözaltına almak için yere yatırıp boynuna dakikalarca diziyle bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ise hâlâ cezaevinde. Chauvin kasıtlı olmayan ikinci derece cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekten yargılanıyor. Chauvin için kefalet bedeli 1 milyon 250 bin dolar olarak belirlenmişti.

Chauvin'in bir sonraki duruşması 11 Eylül'de olacak.

George Floyd'un gözaltında öldürülmesi ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoları başlatmış, eylemler kısa süre içinde dünyanın farklı ülkelerinde de başlamıştı.