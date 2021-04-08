George Floyd'u öldüren polisin davasında bilirkişi konuştu: Nefessiz bırakma riskine rağmen dokuz dakika boyunca ağırlığını Floyd'un üzerine verdi

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davasında bilirkişi, Chauvin'in dokuz dakika 29 saniye boyunca vücut ağırlığının tamamını Floyd üzerine vererek dizine ve sırtına dizleriyle bastırdığını söyledi.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı dava sürerken bilirkişi, polisin uyguladığı güçle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Los Angeles Polis Departmanı'ndan Jody Stiger, Floyd'un öldüğü anlara dair polis kamera kayıtlarını izlediğini, Chauvin'in Floyd'un üzerinde hiç hareket etmediğini söyledi. Stiger, Chauvin'in Floyd direnmediği anlarda bile elini kavrayarak canını acıttığını da tespit etti.

Mahkemede konuşan bilirkişi Stiger, jüriye Chauvin'in Floyd'un elini kavradığı sırada bir güvenlik güçlerinin şüphelilerin kontrolünü sağlamak için kullandığı "ağrı uyumu" yöntemi uyguladığını söyledi. Ancak Stiger, bu yöntemin Floyd direnmeyi bıraktığı sırada uygulandığının altını çizdi.

Bilirkişi, Floyd'un gözaltına direndiği sırada polis memurlarının uyguladığı yöntemin doğru olduğunu ancak Floyd hareket etmeyi bıraktıktan sonra Chauvin'in vücut ağırlığını üzerinden çekmediğini söyledi. Stiger, Chauvin'in baskının "öldürücü güç" hâline geçtiğini söyledi.

Stiger, Chauvin'in en az 60 kilo olan ağırlığını dokuz dakika boyunca Floyd üzerinden çekmediğini, durumun Floyd'un nefes almasını engelleme riski olduğunu belirtti.

Polis Chauvin savcılar tarafından "ikinci dereceden cinayet" ile suçlanıyor. ABD ceza yasalarına göre bu "öldürme kastı olmadan ölüme yol açmak" anlamına geliyor ve bu suçu işleyene verilebilecek en ağır ceza Minnesota eyalet yasalarına göre 40 yıl hapis.

Ne olmuştu?

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen yıl Mayıs ayında bir şarküteride çalışanlar, 46 yaşındaki George Floyd'un alışverişten sonra kasada ödeme yapmak için verdiği 20 doların sahte olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis de Floyd'u gözaltına almak istedi. Polisin gözaltı işlemi sırasında olaya tanık olan bir kişi, olayı baştan sonra Facebook'tan canlı yayımladı.

Videoda, polis memuru Derek Michael Chauvin'in kelepçe takarak yere yatırdığı Floyd'un boğazına diziyle dakikalarca bastırdığı görüldü. Floyd'un çok defa "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı ancak daha sonra bilincini kaybettiği görüldü. Floyd, hayatını kaybetti.

George Floyd'un ölümü, ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların tüm ülkede yayılmasına neden oldu.