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Dünya

George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

29 Mayıs 2020 20:56

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçeli şekilde yerde yatan siyah George Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

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George FloydDerek ChauvinABDsiyahırkçılıkcinayet
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