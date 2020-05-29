George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

Silahsız siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü sonrası görevine son verilen dört polisten biri olan Derek Chauvin tutuklandı ve cinayetle suçlandı. Chauvin, pazartesi günü Floyd'un ensesine dizini bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" derken görüntülenmesinin ardından hayatını kaybetmesi, ABD'de infial yaratmıştı. Olay sonrası ABD'nin çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlenirken, bir karakol kundaklandı.

Minneapolis'teki olayları kontrol altına almak amacıyla Minnesota eyaletindeki Ulusal Muhafız birlikleri Minneapolis'e gönderildi.

2001'den beri Minneapolis'te polis olarak görev yapan 44 yaşındaki Derek Chauvin'in, kariyeri boyunca pek çok kez şikayet aldığı, hakkında dosyalar tutulduğu ortaya çıkmıştı.

NBC News'a göre, hakkında en az bir dava açılsa da, Chauvin hiçbir zaman disipline sevk edilmedi ve hakkında yasal işlem yapılmadı.