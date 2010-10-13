-GEORGE CLOONEY'DEN ÇAĞRI WASHİNGTON (A.A) - 13.10.2010 - Ünlü Amerikalı sinema oyuncusu George Clooney, uluslararası toplumu, 2011 yılında güney Sudan'da düzenlenecek referandumun meydana gelebilecek şiddet olayları tarafından lekelenmemesi için önlem almaya çağırdı. Geçen hafta güney Sudan'ı ziyaret etmiş olan George Clooney, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Sarayda ABD Başkanı Barack Obama tarafından kabulü sonrası basına yaptığı açıklamada, ''Güney Sudan'da meydana gelebilecek ve referandumu lekeleyebilecek şiddet olayları uluslararası toplum tarafından engellenmeli'' diye konuştu. ''Meydana gelebilecek muhtemel şiddet olaylarını engellemek için 90 günümüz var'' diyen Clooney, Sudan hükümetinin, referandumu baltalamaya kalkabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Güney Sudan'da BM görevlileriyle görüşen ünlü aktör, referandumun yapılabilmesi için ''hem sopa hem havuç'' yönteminin kullanılmasını önerdi. Sudan, uzun yıllar iç savaşın ardından, 2005 yılında imzaladığı barış anlaşması çerçevesinde, Ocak ayında güneyin kuzeyden ayrılıp ayrılmayacağının referandumla belirlenmesi kararına varmıştı. Güney Sudan'ın kaderini belirleyecek olan referandumun, 9 ocak 2011 tarihinde yapılması bekleniyor.