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George Clooney: Trump karizmatik bir sirk maymunu

25 Aralık 2020 13:28

ABD'li oyuncu George Clooney, Cumhuriyetçi Parti içindeki Ted Cruz, Mike Pence gibi isimlerin Donald Trump'ın yanında durmasıyla ilgili olarak "Onun yanındalar çünkü Trump, insan olarak bütün dev problemlerine rağmen karizmatik bir sirk maymunu" dedi..

New York Times'a konuşan George Clooney, yeni filmi "The Midnight Sky"la ilgili soruların yanısıra ABD siyaseti hakkında konuştu. Cumhuriyetçi Parti içindeki isimlerden bahseden Clooney "Hepinin daha büyük amaçları var. Marco Rubio, Ted Cruz, Mike Pence hepsi. İnsanlar onların "Seninleyim Trump"dediğini düşünüyor ancak öyle olmayacak. Trump'ın yanındalar çünkü insan olarak bütün dev problemlerine rağmen o karizmatik bir sirk maymunu" dedi. 

Trump'ın Koronavirüs salgınında başkanlığıyla ilgili de konuşan Clooney "Her şeyi siyasileştirmemiz delice. Trump salgının başında çıksaydı ve "Mask takmamız gerekiyor çünkü doğrusu bu" deseydi tüm ülke onun arkasında durur belki de yine seçilirdi. Ancak o ekonomiye odaklandı ve maskeden bahsetmedi. Şimdi 350 bin insan öldü" dedi. 

Bir gün siyasetle ilgilenip ilgilenmeyeceği sorusuna Clooney'nin yanıtı "Eğlenceli olurdu değil mi? Tanrım, hayatımın son dönemini geçirmek için ne güzel bir yol, anlaşma yapma niyeti olmayan insanlarla anlaşma yapmaya çalışmak" oldu. 

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