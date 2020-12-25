George Clooney: Trump karizmatik bir sirk maymunu

ABD'li oyuncu George Clooney, Cumhuriyetçi Parti içindeki Ted Cruz, Mike Pence gibi isimlerin Donald Trump'ın yanında durmasıyla ilgili olarak "Onun yanındalar çünkü Trump, insan olarak bütün dev problemlerine rağmen karizmatik bir sirk maymunu" dedi..

New York Times'a konuşan George Clooney, yeni filmi "The Midnight Sky"la ilgili soruların yanısıra ABD siyaseti hakkında konuştu. Cumhuriyetçi Parti içindeki isimlerden bahseden Clooney "Hepinin daha büyük amaçları var. Marco Rubio, Ted Cruz, Mike Pence hepsi. İnsanlar onların "Seninleyim Trump"dediğini düşünüyor ancak öyle olmayacak. Trump'ın yanındalar çünkü insan olarak bütün dev problemlerine rağmen o karizmatik bir sirk maymunu" dedi.