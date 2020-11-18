George Clooney: Kötü günümde yanımda olan arkadaşlarıma 14 milyon dolar dağıttım

ABD'li oyuncu George Clooney, ünlü olmadığı günlerde kendisine destek olan 14 arkadaşına 1'er milyon dolar dağıttığını söyledi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, GQ dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki ABD'li oyuncu, röportajında, kötü günlerinde yanında olan 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiği haberlerini doğruladı.

2017'de arkadaşı Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber'in MSBC'ye anlattığı bu olayın söylentiden ibaret olmadığını belirten Clooney, "Parasız kaldığımda kanepelerinde uyudum. Beş parasız kaldığımda bana borç verdiler. Yıllar boyunca yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardım ettiler. Yıllar boyunca onlara yardım ettim. Hepimiz iyi arkadaşız" diye konuştu.

Clooney, bir zamanlar zor kazanılan parasını harcayacak bir ailesi olmadığı halde arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" dedi.

Clooney'nin arkadaşları arasında oyuncu ve yönetmen Grant Heslov, Curb Your Enthusiasm dizi oyuncusu Richard Kind, eski aktör Tommy Hinkley, Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber var.