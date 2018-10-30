George Clooney: Cadılar Bayramı'nı evde 16 aylık ikizlerin bezini değiştirerek geçirdim

T24 Haber Merkezi

Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan George Clooney, Cadılar Bayramı çoğu ünlü gibi dışarıda kutlamak yerine 16 aylık ikizleriyle evde geçirdi.

Aktör, kendi kurduğu tekila firması 'Casamigos'un da düzenlediği partiyi atlamayı tercih etti.

ABD'nin Entertainment Tonight kanalının partiye neden katılmadığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Clooney ''Ben dün çocuğunun altını temizleyen bir adam kostümü giydim. Mükemmel bir kostümdü. Dün akşam ne kadar eğlendiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur'' dedi.

Clooney, ertesi günlerde Casamigos'un düzenlediği ikinci cadılar bayramı partisine bir pilot kostümüyle gitti.