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Dünya

George Bush tabu yıktı, lezbiyen çiftin nikâh şahidi oldu

Eşcinsel evlilikler her ABD eyaletinde yasal değil ve nikâh şahitliği yapan George Bush'un oğlu George W. Bush eşcinsel evliliklere karşı çıkanlar arasında yer alıyor

26 Eylül 2013 16:11

Eski ABD Başkanı George Bush, lezbiyen bir çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Oysa başkanlığı döneminde eşcinsel evlilikler neredeyse bir tabuydu.

Bir Cumhuriyetçi Parti sözcüsü Washington Post gazetesine verdiği demeçte, eski ABD Başkanı George Bush ve eşi Barbara Bush'un Maine eyaletinin Kennebunk kentindeki törene davetli olarak katıldıklarını doğruladı.

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ABD basınında çıkan haberlere göre, Bush, 55 yaşındaki Helen Thorgalsen ve 60 yaşındaki Bonnie Clement'in nikâh töreninde şahitlik yaptı.

Thorgalsen'ın Facebook sayfasında yayınlanan bir fotoğrafta tekerlekli sandalyede oturan Bush'un bir belge imzaladığı görülüyor. Fotoğrafın altında, “Evlilik cüzdanımıza şahitlik ediliyor” ifadeleri yer alıyor.

Eşcinsel evlilikler her ABD eyaletinde yasal değil. Özellikle Cumhuriyetçi politikacılar aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine karşı çıkıyor. Nikâh şahitliği yapan George Bush'un oğlu George W. Bush da eşcinsel evliliklere karşı çıkanlar arasında.

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Bonnie Clement (solda) Helen Thorgalsen (ortada) Barbara Bush (sağda)

Bonnie Clement, Washington Post'a yaptığı açıklamada, “Bu, hukuk sistemimizde muhteşem bir değişim anı” şeklinde konuştu. 12 yıldır birlikte olduklarını söyleyen Clement, Bush ailesiyle de birkaç yıldır dost olduklarını belirtti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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