Gent'te gürültü kirliliği yaratan sürücülerin arabaları bağlanacak

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Belçika'nın Gent kentinde arabalarında yüksek sesle müzik dinleyen, aniden frenlere basan veya dip gazla giden sürücüler artık anahtarlarından olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Gent kentinde geçen ay yürürlüğe giren düzenlemeye göre polis, yüksek sesli müzik, agresif sürücülük, modifiye edilmiş motor veya egzos nedeniyle çok ses çıkaran arabaları bağlayabilecek.

Şehir yetkilileri son zamanlarda arabaların yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle birçok şikayet aldıklarını ve haziran ayında konuyla ilgili bir protesto düzenlendiğini ifade etti.

Yeni kurallara göre çok ses yapan otomobiller 72 saat boyunca bağlı kalacak; sürücüler arabanın çekilme ve otoparkta tutulma ücretini karşılamak durumunda kalacak.