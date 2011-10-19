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Politika

Gensoruya ilişkin görüşmeler 25 Ekim'de TBMM (A.A)

19 Ekim 2011 00:12

-Gensoruya ilişkin görüşmeler 25 Ekim'de TBMM (A.A) - 18.10.2011 - BDP'nin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesinin TBMM Genel Kurulunda gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler, 25 Ekim Salı günü yapılacak. AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığından, TBMM Genel Kurulunun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin önerisini Genel Kurula taşıdı. Kabul edilen öneriye göre, BDP'nin, Şahin hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler, 25 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarılar da gündemin ön sıralarına alındı. Genel Kurul, Kasım ayı sonuna kadar salı günleri 15.00-19.00, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 14.00-19.00 saatleri arasında çalışacak. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, AK Parti'nin önerisi aleyhinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yasama ve denetim faaliyetlerini yapmaktan kaçındığını iddia etti. İnce, ''Burası Başbakanın ya da Cemil Çiçek'in yazıhanesi değil, Cemil Çiçek'in bürosu değil. Burada seçilmiş insanlar var. Meclis bürokratlarını uyarıyorum; 7 Ekim Cuma akşamı mesai saati bitimine 4 dakika kala grup kapılarına sıra sayılarını asıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Burada keyfiyete son vereceksiniz. Apartman yönetimi bile böyle yönetilmez. Soru önergeleri geri gönderiliyor. 'İstifa etmeyi düşünüyor musun?' diye soruyorum ama geri gönderiliyor bu soru önergesi. Bunu bürokratlar mı yoksa Cemil Çiçek mi geri gönderiyor? Merak ediyorum. Mecliste 2 tane bürokratın oyuncağı olmadığımızı göreceksiniz. Herkes hakkını ve haddini bilsin'' dedi. Bu arada, AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak, Bitlis'in Güroymak İlçesinde 5 polisin şehit olduğu, 2 vatandaşın da yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadılar.  Başkanvekili Mumcu, çalışma süresinin dolması nedeniyle, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

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