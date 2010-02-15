'Gensoru amacı doğrultusunda kullanılmıyor'

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Doğru olmadığı pek çok kişi ve tarafça açıklanmış sözlerle ilgili böyle gensoru gibi önemli bir mekanizmayı kullanmak doğru değildir'' dedi.



Atalay, eşi Yıldız Atalay ile Mehmet Sadık Demirsoy ve kızı Yıldız Demirsoy'un Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki resim sergisinin açılışına katıldı.



Bakan Atalay, serginin açılışı nedeniyle düzenlenen kokteylde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Atalay, ''CHP'nin Çarşamba günü vereceğini ifade ettiği gensoruyla ilgili hükümetten açıklama beklendiği'' şeklindeki bir soru üzerine şunları kaydetti:



''Gensoru artık neredeyse pek de fazla amacı doğrultusunda kullanılmayan bir denetim mekanizması oldu. Gensoru önemli bir şeydir. O zaman açıklamıştık. Ahmet Türk'ü biz davet etmiştik zaten. 'Bunlar oralarda bazı şeyler yapacaklar' diye bilgiler gelmişti. 'Böyle şeyler olmasın önleyin, gereksiz gösteriler olmasın' dediğimiz kısa bir görüşmeydi o. Yani böyle bir şey söylenmiş değil. Ama nedense CHP de dört elle sarıldı. CHP ortaya farklı bir şey koymayan, bir vizyon koymayan, bir Türkiye koyamayınca herhalde artık 'ne kadar çok Meclisi meşgul ederiz,ne kadar çok gerginlik oluştururuz?' Bir nevi bu çabalar olarak yorumluyorum.



Ama tabi partimizin, arkadaşlarımızın, grubumuzun değerlendirmeleri olur. Ben şahsımla ilgili olduğu için söylüyorum doğru olmayan, doğru olmadığı pek çok kişi ve tarafça açıklanmış sözlerle ilgili böyle gensoru gibi önemli bir mekanizmayı kullanmak doğru değildir. Yani yalan, yanlış haberlerle bunlara itibar etmek iyi değildir. Bizler söylediğimizi söyledik deriz. Aksi takdirde söylemedik deriz. Kıyamet kopsa yalan söylemeyiz. Bizim ilkelerimiz var. Her zaman doğru söyleriz ve asla yalan söylemeyiz. Burada bize adledilen sözleri biz söylemedik diyoruz, ama ana muhalefet partisi bütün bunları bırakıyor, buradan nasıl nemalanırım diye böyle bir kaygı içine düşüyor. Kendileri bilir. Biz hiç alınmayız, hiç de önemsemiyoruz.''