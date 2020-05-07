Genital estetik uygulamaları: İç dudak estetiği 

Genital estetik ameliyatlara dünyanın her yerinde günden güne talep artıyor. Son zamanlarda bize en çok gelen sorulardan biri de iç dudak estetiği ile ilgili oluyor. Genital bölgede iç dudakların farklı sebeplerle sarkmasından rahatsız olan kadınlar, iç dudak estetiği yaptırarak bu genital deformasyondan tamamen kurtuluyor. Siz de tayt,bikini, skinny kot gibi kıyafetler tercih etmek istediğinizde belirginleşen dudaklarınızdan utanıyor, cinsel ilişki sırasında acı veya özgüven problemi yaşıyorsanız Labioplasti ( iç dudak estetiği) sizin için en doğru tercih olacaktır. Labioplasti estetiği oldukça titiz bir şekilde planlaması gereken bir operasyondur. Labioplasti estetiğinden sonra his kaybı yaşanır mı? Labioplasti ameliyatından sonra daha fazla cinsel zevk almak mümkün mü? Op. Dr. Leyla Arvas, Labioplasti estetiğinin en çok merak edilen sorularını bizler için yanıtlıyor.

Labioplasti Kimlere Uygundur?

Labioplasti estetiği, genital bölgedeki iç dudak sarkmasını ortadan kaldıran ve vajinanın daha estetik görünmesine yardımcı olan bir ameliyattır. Labioplasti ameliyatını yaptıran hastalarımızın ameliyat öncesi şikayetleri iç dudaklarının büyük, aşırı sarkması veya iki dudak arasında asimetri farkı olmasıdır. İç dudakları sarkık olan kadınların en büyük problemi ise cinsel ilişki sırasında acı duymaktır. İçeri doğru kıvrılan dudaklar, kadınların cinsel ilişkiden haz almasının önüne geçer. Sarkan dudakların hijyenini sağlamak da oldukça zordur. Bu tip hastalarda daha çok genital mantar enfeksiyonu ve üriner enfeksiyonlar belirir. Hayat kalitenizi düşüren ve genital sağlığınızı riske atan iç dudak probleminizi Labioplasti ameliyatı ile çözmek çok kolay.

Labioplasti Estetiği Nasıl Gerçekleşir?

Labioplasti estetiği alanında uzman bir hekim tarafından steril ameliyat ortamında yapılmalıdır. Labioplasti ameliyatı 30 dakika sürer.Lokal anestezi veya Sedasyon uygulaması altında gerçekleşir. İç dudak küçültme ameliyatı, kadın vücudunun belki de en hassas bölgesi olan genital bölgede gerçekleşir. Bu nedenle Labioplasti estetiği yaptırırken mutlaka uzman bir hekime başvurmalısınız. Labioplasti estetiği İstanbul’da oldukça yaygın bir şekilde yapılıyor. En iyi Labioplasti uzmanlarından biri olan Op. Dr. Leyla Arvas, bu estetik ameliyatın çok titiz ve hassas bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Labioplasti estetiğinde hastanın klitoris üzerindeki derisine dokunmadan, sadece sarkan ince dudaklara müdahale edilmesi gerekiyor. Klitoris üzerindeki deride kesi oluşturmak, hastanın his kaybı yaşamasına ve cinsel haz almasına engel olabilir. Sarkan iç dudaklara sadece ince bir kesi oluşturarak buradaki fazla deri vücuttan uzaklaştırılır.

Labioplasti Sonrası Cinsel İlişki

Labioplasti ameliyatından 4 hafta sonra cinsel ilişki yaşamaya başlayabilirsiniz. Genital estetik sonrasında kendinize güveniniz artacak ve cinsel ilişki sırasındaki içeri kıvrılan iç dudak dokusundan kurtulmuş olacaksınız. Labioplasti yaptıran hastalar, ameliyattan sonra cinsel ilişkiden daha fazla zevk aldıklarını belirtiyorlar. Hem psikolojik hem de fizyolojik olarak Labioplasti ameliyatından sonra kendinizi her açıdan çok daha iyi hissedecek ve cinsel ilişkiden aldığınız hazzı geri kazanacaksınız.

Labioplasti Estetiğinin Riskleri Nelerdir?

Doğru yapılmayan Labioplasti ameliyatında istenmeyen sonuçlar ( BotchedLabiaplasty) ortaya çıkabilir. Labioplasti alanında uzman olmayan hekimlerin yaptığı ameliyat sonrasında iç dudak sarkması daha kötü bir görünüm alabilir. Labioplasti ameliyatının en yaygın risklerinden birkaçı; iyileşmeyen yara, klitoris üzerindeki deride hasar oluşması, iç dudakların çok fazla küçültülmesi, his kaybı ve cinsel ilişkide ağrı hissedilmesidir. Labioplasti estetiği ile ilgili uzman hekimlerden bilgi almak için sizleri Nişantaşı QuartzPoliklinik’e bekliyoruz.

Kaç Yaşında Labioplasti Yaptırmalıyım?

Genetik olarak da sıklıkla görülen iç dudak sarkması problemi için 18 yaşından itibaren Labioplasti estetiği yapılabilir. İç dudak küçültmesi estetiği bakirelere de uygundur. İç dudaklar, genital bölgenin dış kısmında yer aldığı için bu ameliyat sırasında kızlık zarına herhangi bir zarar gelmez.

Labioplasti ameliyatı yaptıranlar, genellikle vajinal doğum süreci tamamlandıktan sonra bu estetiği tercih ediyor. Anne estetiği kapsamında daha kusursuz, küçük ve sıkı görünen bir genital bölge görünümü için siz de Labioplasti estetiği yaptırabilirsiniz. Emzirme döneminin sonunda Labioplasti ameliyatına hazır olacaksınız.

Labioplasti Estetiği Fiyatları

Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Bu nedenle no’lu telefondan polikliniğimizi arayarak Labioplasti ameliyatı fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Op.Dr.LeylaArvas

Plastik Estetik Cerrahi

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