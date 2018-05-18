(GENİŞ) YILDIRIM: İSRAİL'İN UYGULADIĞI BU ŞİDDETİN ADI SOYKIRIMDIR

*Başbakan Binali Yıldırım,

“İsrail\'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Bu alçak katliamın Amerika\'nın gözü önünde ve kontrolünde gerçekleşmiş olması da ayrı ir vahim durumdur. Hem bölgesel hem küresel barış adına son derece vahimdir\"

“İsrail\'in uluslararası hukuku ayakaltına alarak, Amerika\'nın seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun, yuh olsun\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı Miting alanında düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuştu. Başbakan Yıldırım, “Bugün, bu meydanda insan olmanın, Hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul\'dan bütün dünyayı, haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı, zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada, \'eşkıya dünyaya hükümdar olmaz\' diye haykırıyoruz. Bu meydanın sesi, insanlığın sesidir. Şu mübarek ramazan günü, oruçlu ağızlardan çıkan bu sese şahit ol ya Rab. Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper eden Filistinli kardeşlerimizi yardımsız bırakma ya Rab. Çocuk, kadın, yaşlı, silahsız demeden önüne geleni alçakça katleden İsrail zalimlerine meydanı verme ya Rab\" dedi.

“BU VİCDANSIZ EYLEMDEN DOLAYI HEPSİNE YAZIKLAR OLSUN, YUH OLSUN\"

Başbakan Yıldırım, “Haykırıyoruz çünkü acımız büyük, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri. Tarihte eşine az rastlanır bir şiddetle Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. Mukaddes Kudüs şehri, Mescid-i Aksa bir kez daha mateme gark oldu. İslam ümmetinin kalbine bir hançer daha saplandı. İnsanlıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar, buradan, Yenikapı Meydanı\'ndan ilan ediyorum tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyan Amerikan yönetimi ve başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Amerika Başkanı, binlerce Filistin\'in kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir. İsrail\'in uluslararası hukuku ayakaltına alarak, Amerika\'nın seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun, yuh olsun\" diye konuştu.

“İSRAİL\'İN UYGULADIĞI BU ŞİDDETİN ADI SOYKIRIMDIR, ETNİK TEMİZLİKTİR\"

Yıldırım, “Dünya barışa bu kadar hasretken, işgalci İsrail terör örgütlerinden daha acımasız yöntemlerle zulümlerini icra etmektedir. Abluka altındaki Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış ve 60\'dan fazla kardeşimiz şehit edilmiş, 3 binden fazla yaralanmıştır. İsrail\'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Bu alçak katliamın Amerika\'nın gözü önünde ve kontrolünde gerçekleşmiş olması da ayrı bir vahim durumdur. Hem bölgesel hem küresel barış adına son derece vahimdir\" diye konuştu.

“İSRAİL\'İ ŞİDDETLE LANETLİYORUM\"

Başbakan Yıldırım, “Hitler\'e Mussolini\'ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail\'i şiddetle lanetliyorum. Türk milleti olarak insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail\'i şiddetle lanetliyorum. Millet olarak, ülke olarak Türk halkı, Filistin halkı ve haklı davasının yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Elbet bir gün hak yerini bulacak, zalime zulmünün hesabı da mutlaka sorulacak\" dedi.

“SEVGİDEN NASİPLERİNİ ALAMAMIŞ İNSANLARA VE DEVLETLERE YAZIKLAR OLSUN DİYORUZ\"

Yıldırım, Kızılay, AFAD ve TİKA\'nın Gazze\'deki yaralıları tahliyesi için çalışmalar yaptıklarını ancak İsrail yönetiminin izin vermediğine dikkat çekerek, “İnsani yardımlar konusunda devlet olarak da, millet olarak da hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletleri, gerekirse başka organları harekete geçirerek mutlaka yaralı kardeşlerimizin yarasını saracağız. Türkiye\'ye yakışan da budur, Türk milletine yakışan da budur. Türkiye uluslararası zeminde Filistin\'i, Kudüs\'ü, mazlum kardeşlerimizin hakkını savunmaya devam edecektir. Kardeşliğin gereği budur, insanlığın gereği budur. Bugün bu meydanda bu muhteşem kalabalık bütün insanlığa bir mesaj veriyor. \'Zulmün karşısında, bir olalım, beraber olalım\' diyorlar. Zulme rıza göstermek de zulümdür, diyor bu meydan. İnsanlık olarak bugün hissiyatımız bir, düşüncemiz, acımız birdir. Adaletten, merhametten, sevgiden nasiplerini alamamış insanlara ve devletlere yazıklar olsun diyoruz\" şeklinde konuştu.

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