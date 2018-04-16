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 (geniş haber)KARTAL'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA Kartal'da dün D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

16 Nisan 2018 16:55

Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA
Kartal\'da dün D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün saat 16.45 sıralarında D-100 karayolu Pendik istikameti Kartal Köprüsü Mevkii\'nde meydana geldi. Murat Polat\'ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden Alaattin Gündoğdu\'nun kullandığı tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü Murat Polat, Gülperi Polat, Esengül Kaya ile üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan Gülbeyaz Polat ise hastaneye kaldırıldı. 

TUR OTOBÜSÜ YALOVA\'YA GİDİYORDU 
Kazada arka tarafından maddi hasar gören tur otobüsünün bir gezi için İstanbul\'dan Yalova\'ya gittiği ve otobüste de yolcusunun olduğu öğrenildi. Kazadan sonra otobüs sürücüsü Alaattin Gündoğdu ise gözaltına alındı.  


Görüntü Dökümü:
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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri
-Dün çekilen görüntüler

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