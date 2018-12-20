(Geniş Haber)BEŞİKTAŞ'TA APARTMAN GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN FİTNESS HOCASI TESLİM OLDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ\'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı\'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, teslim oldu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek teslim olan Yener, akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Yener\'in ilk ifadesinde, \"Öfkeme hakim olamadım, pişmanım\" dediği öğrenildi.

Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak\'taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener\'in arabasını Silivri\'de terk edilmiş olarak buldu. Aracın içinde yapılan aramada, cinayette kullanılan bıçak da bulundu.

Polis, gidebileceği adreslerde araştırma yaparken, İbrahim Yener, bugün, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek teslim oldu. Yener, daha sonra Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Fitness hocası Yener, akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. İbrahim Yener, teslim oldu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek teslim olan Yener, akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Yener\'in polise verdiği ilk ifadesinde, \"Öfkeme hakim olamadım, pişmanım\" dediği öğrenildi.



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-Şüphelinin şubeden çıkarılması



