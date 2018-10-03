(GENİŞ HABER) YENİKAPI'DA "HESAP" KAVGASI: 2 YARALI

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Fatih\'te bir restoranda hesap nedeniyle çıkan kavgada silah ateşlendi. Bir müşteri restoran sahibinin oğlu S. Ç.\'nin kafasına sopayla vururken, S. Ç. ise, silahını ateşleyerek müşteriyi ayağından yaraladı. Silahlı kavga 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Fatih\'in Katip Kasım Mahallesi\'ndeki İmrahor Hamamı Sokağı\'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir restoranda işletme sahibinin oğlu ile bir müşteri arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen müşteri, kavga esnasında işletme sahibinin oğlu S. Ç.\'yi kafasına sopayla vurarak yaraladı. Bunun üzerine S. Ç. de üzerinde taşıdığı silahı birkaç el ateşleyerek, kavga ettiği müşteriyi ayağından vurdu. Olayda işletme sahibi S. Ç. ve kavgaya karışan müşteri yaralandı. Yaralı müşteri ambulans ile yakındaki bir hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme çalışması yaparken, Özel Harekat polisleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Biri müşteriyi silahla vuran S. Ç. ve biri ise kavgaya karışan başka bir restoran çalışanı olmak üzere, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Gözaltına alınanlar

- Genel ve detay görüntüler

