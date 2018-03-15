(geniş haber) Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü özel halk otobüsü dehşetine 15 yıla kadar hapis istemi

Yüksel KOÇ - İSTANBUL,(DHA)

ÜSKÜDAR\'DA Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durakta bekleyenlere çarparak 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsünün şoförü Selim Karakaya hakkında, \"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURAKTA BULUNAN 5 KİŞİYE ÇARPTI

Üsküdar\'da 1 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Selim Karakaya\'nın Kadıköy - Ataşehir hattında çalışan özel halk otobüsünde şoförlük yaptığı, olay günü (1 Şubat 2018) saat 09.30 Kadıköy\'den hareket ettiği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İETT durağına yaklaştığı sırada aracın hakimiyetini kaybettiği, durakta bekleyen Turan Duman\'ın idaresindeki İETT otobüsünün arkasına doğru yaklaştığı, aracın arkasına geldiğinde aracını durduramayarak sağından geçip durağa girdiği, durakta bekleyen Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Perihan Çelik, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım\'a çarptıktan sonra yaklaşık 68 metre sonra durduğu belirtildi.

Otobüsün sağ arka çamurluk iç kısmında kan lekelerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik\'in olay yerinde öldükleri, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım\'ın da yaralandığı, Bergizal Erdoğan\'ın ifadesinde eşi Mustafa Erdoğan ile durakta beklerken otobüsün otobüsün insanların üzerinden geçtiğini, eşinin öldüğünü, şoförden şikayetçi olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ: ŞOFÖR ASLİ KUSURLU

İddianamede soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, araçta herhangi bir teknik arızaya rastlanmadığı, şüphelinin kaza esnasında kritik anı kaçırarak ayak ile frenleme yerine retarder kolu ile yavaşlama cihetine gittiği ancak bunun yeterli olamayacağını anladığında manevra ile araçlardan kaçma yolunu tercih ederek yaya kaldırımına çıktığı ve otobüs durağına girdiği tespitine yer veriliyor. Şoförün kaza anında aracı tek elle kullandığı belirtilen raporda, şoförün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, koltuk amortisör sisteminin iptal durumunda olması nedeniyle şüphelinin sürücü koltuğunda kendisini tutamayarak aracın kontrolüne hakim olamadığı, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'nun 47, 52, 56 ve 84. maddelerini ihlal ederek asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, kaza anında durakta bulunan İETT otobüsünün şoförü Turan Duman\'ın herhangi bir kusurunun da bulunmadığı kaydedildi.

\'ÖNÜNDE BULUNAN MİNİBÜS VE İETT OTOBÜSÜNE ÇARPMAK YERİNE ONLARIN SAĞINDAN GEÇİP DURAKTAKİ YOLCULARA ÇARPTIĞI...\'

İddianamede, \"Şüpheli Selim Karakaya\'nın kaza yaptığı durağa yaklaşırken ayak ile frenleme yapmak yerine direksiyon sağ alt kısmında bulunan retarder kolu ile yavaşlamak isterken aracın kontrolünü kaybettiği, önünde bulunan bir minibüs ve İETT otobüsüne çarpmak yerine onların sağından geçip kaldırıma, oradan da otobüs durağına ilerleyerek duraktaki yolculara çarptığı, durakta yolcu olarak bulunan Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik\'in ölümüne, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım\'ın yaralanmalarına neden olduğu\" belirtildi. İddianamede Selim Karakaya\'nın, \"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

