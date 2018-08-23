geniş haber// Ümraniye'de yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İstanbul,(DHA)

ÜMRANİYE\'DE dört katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Orta Sokak 21 numarada bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar\'dan itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi mahsur kaldı.

MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI

Üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri camlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. İlk olarak çocuklar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak aşağıya indirildi. Vatandaşların yardımıyla çocuklar hemen sağlık ekiplerine verilerek ambulans içinde müdahale edildi. Diğer mahsur kalan vatandaşlar da merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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