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(Geniş Haber) ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNİN OTOPARKINA EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI

* Patlama anı güvenlik kamerasında

14 Aralık 2017 16:09

* Patlama anı güvenlik kamerasında...

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ümraniye maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli kayıplara karışırken, ufak çaplı patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar oluştu. 
Olay, saat 11.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Maskeli bir kişi eli yapımı patlayıcıyı mermer satış bayinin otopark kısmına attı. İş yeri çalışanları arasında paniğe neden olan ufak çaplı patlama sonrası bir araçta maddi hasar oluştu. 
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bomba İmha Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, patlayıcı üzerinde incelemelerde bulunup delil araştırması yaptı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Patlama anı güvenlik kamera kaydı
-Atılan patlayıcı
-Patlayıcıdan çalışan misketler
-Polis ekiplerinden detay
-Bomba uzmanlarının inceleme çalışması
-Hasar oluşan araç
-Genel ve detaylar

14.12.2017 - 12.10 - Haber Kodu : 171214043
14.12.2017 - 12.40 - Haber Kodu : 171214060
14.12.2017 - 12.58 - Haber Kodu : 171214071

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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