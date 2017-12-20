(Geniş Haber) ÜMRANİYE'DE FABRİKA YANGINI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ümraniye\'de bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Alevler 1,5 saatte kontrol altına alınabildi.

Ümraniye Tepeüstü Mahallesi\'nde bulunan bir sunta fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, fabrika ve çevresinde önlem aldı; çalışanları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ve polis, yangının çıkış sebebini belirlemeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yoğun duman

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin alevlere müdahalesi

-İtfaiye ekiplerine ayran dağıtılması

20.12.2017 - 10.10 - Haber Kodu : 171220015

20.12.2017 - 10.46 - Haber Kodu : 171220023



