T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Geniş Haber) ÜMRANİYE'DE FABRİKA YANGINI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Ümraniye'de bir sunta fabrikasında yangın çıktı

20 Aralık 2017 14:28

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ümraniye\'de bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Alevler 1,5 saatte kontrol altına alınabildi.
Ümraniye Tepeüstü Mahallesi\'nde bulunan bir sunta fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, fabrika ve çevresinde önlem aldı; çalışanları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ve polis, yangının çıkış sebebini belirlemeye çalışıyor. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Yoğun duman
-Alevlerden görüntü
-İtfaiyenin alevlere müdahalesi
-İtfaiye ekiplerine ayran dağıtılması

20.12.2017 - 10.10 - Haber Kodu : 171220015
20.12.2017 - 10.46 - Haber Kodu : 171220023


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA ÜmraniyeAlevlerTepeüstü MahallesiYoğunPolisYangındaDökümü YoğunHaber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24