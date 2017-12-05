(geniş haber) SARRAF SORUŞTURMASINDA GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturmada, 14 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17\'ye yükseldi. Daha önce Sarraf\'ın yanında çalışan ve ABD\'deki davaya evrak yolladığı iddia edilen şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD\'deki davada tanık olarak yer alan Rıza Sarraf ve yakınlarının \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme\" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti. Başsavcılığın, şüpheli Sarraf\'ın mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğuna dair de bazı bulgulara ulaştığı öğrenildi. Bu kapsamda Sarraf\'ın yanında çalışan Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı. Bugün 14 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Son gözaltılarla birlikte sayı 17\'ye yükseldi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

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-Sarraf\'ın gözaltındaki görüntüsü

