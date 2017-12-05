(Geniş Haber) SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan istifa ettiği iddialarıyla ilgili konuştu. Atatürk Havalimanı\'nda konuşan Demircan, \"Öyle bir şey yok, hiçbir zaman da olmadı. Şu anda görevimizin başındayız\" dedi.

Suudi Arabistan\'a seyahatinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda bir basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, istifa ettiğine ilişkin bazı medya organlarında hakkında çıkan haberleri yalanladı. Demircan, şunları söyledi:

\"Şu anda görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok, hiçbir zaman da olmadı. Bizi göreve getiren makamlar bellidir. Biz görevlerimizin başında, sonuna kadar çalışırız. Biz şu inanca ve bilince sahibiz; bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda imtihan oluruz. Milletimize hizmetle imtihan oluruz. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın ortaya çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur, aslı olmayan şeydir.\"

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-Demircan\'ın açıklaması

05.12.2017 - 12.05 - Haber Kodu : 171205055