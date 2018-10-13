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(Geniş haber) Nişantaşı'nda güzellik salonunda yangın paniği

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- NİŞANTAŞI'nda, bir güzellik merkezinde solaryum cihazının regülatörünün tutuşması sonucu çıkan yangında iki çalışan dumandan etkilendi

13 Ekim 2018 20:21

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- NİŞANTAŞI\'nda, bir güzellik merkezinde solaryum cihazının regülatörünün tutuşması sonucu çıkan yangında iki çalışan dumandan etkilendi. Yangın sırasında içerde bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı. Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir güzellik salonunda saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, solaryum cihazının regülatörü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, güzellik merkezinde yoğun duman oluştu. Alevlere müdahale etmek isteyen iki çalışan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışanlar, çalışma arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın sırasında içeride bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen çalışanlar ise olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.  

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