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(Geniş Haber) KAĞITHANE'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN; PENCERELERDE KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı

01 Mart 2018 21:05

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane\'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binadakiler mahsur kaldı. Bazı çalışanlar gözyaşlarını tatmazken bazıları baygınlık geçirdi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi 34 numaradaki 6 katlı iş hanının bodrum katında çıktı. Bodrum katında bulunan trafoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu binanın giriş katı ve üst katlarını dumanlar kapladı. Çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İş merkezinde çalışan yaklaşık 50\'ye yakın kişi, üst katlarda mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 
Mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri gelmeden merdiven uzatarak birinci katta mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı bir kadın baygınlık geçirdi.
Vatandaşlar ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişiler ile baygınlık geçiren kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bir süre binadan duman tahliyesi yaptı. 
Binada mahsur kalan Hamdi Eskici \"Biz en üstte çalışıyorduk, bir andan dumanlar yükseldi. Herkes mahsur kaldı. Biz sonra yan tarafa geçtik. Komşuların yardımı ile aşağıya indik. Bir taraftan itfaiye indirdi, bir taraftan biz indik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Mahsur kalanlardan detay görüntü
-Vatandaşların merdiven ile mahsur kalanları kurtarması
-Sağlık ekiplerinin mahsur kalanlara yardım etmesi
-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarmaya çalışması
-Ağlayanlardan detay görüntü
-Baygınlık geçiren kadının ambulansa alınması
-Binadan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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