(geniş haber) Hrant Dink anıldı

İdris TİFTİKCİ - Hakan KAYA-Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11\'inci yılında vurulduğu yerde anıldı. Anma törenine Hrant Dink\'in eşi Rakel Dink, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yazar Ufuk Uras, Gazeteci Oral Çalışlar\'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Tören öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.





KARAFİLLER BIRAKILDI



Tören Hrant Dink\'in öldürüldüğü noktaya karanfil bırakılmasıyla başladı. Törende sık sık \"Hrant için adalet için\", \"Faşizme inat kardeşimsin Hrant\" sloganları atıldı. Törende \"Sarı Gelin\" türküsü, Türkçe ve Ermenice olarak çalındı.



Dink ailesinin Avukatı Fethiye Çetin\'in yaptığı basın açıklaması yaptı



Çetin, \"Hrant Dink cinayeti, toplumda hesap edemedikleri bir tepkiye yol açtı. \'Artık yeter\' dedirtti. Cenaze töreninde yüz binleri buluşturdu ve birkaç tetikçiyle kapatmak istedikleri dosyayı bir türlü kapatamıyorlar. Çünkü sizler ve bugün burada bulunamayan ama yürekleri burada olanlar, bu ülkenin yiğit ve iyi insanları, 11 yıldır soğuğa, kara, kışa, yağmura, baskıya rağmen hakikati ve adaleti talep etmekten vazgeçmediniz\" dedi.





YOLLAR AÇILDI



Anma nedeniyle saat 11.00\'da trafiğe kapatılan Halaskargazi Caddesi ve caddeye çıkan ara sokaklar saat 16.00\'da yeniden trafiğe açıldı. Anma töreni nedeniyle yolcu giriş çıkışına kapatılan Osmanbey Metrosu da hizmet vermeye başladı.

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