(geniş haber) GAZETECİ OĞUZ GÜVEN'E 3 YlL 1 AY HAPİS...

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven toplam 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güven\'i \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken; \"PKK/KCK terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri ve açıklamaları yayınlamak\" suçundan ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 3. celseye, tutuksuz yargılanan gazeteci Oğuz Güven ve avukatı Tora Pekin katıldı. Duruşmayı, Güven\'in kızı Demet Güven, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Sibel Güneş ve CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile karikatürist Musa Kart da izledi. Duruşmada savcı Orhan Uzun, mütalaasını tekrarladı.

\"TÜM SUÇUM ŞEHVEN YAZILAN BİR KELİMEDİR\"

Sanık Oğuz Güven savunmasında \"Ortada hukuksal bir suç olmamasına rağmen bu kadar uzun mütalaa verilmiştir. Şehit savcı beyin ölümü üzerine internet üzerinde yazılan tüm yazılar benim suçum gibi yorumlanmaktadır\" diyerek iddia makamının lehine delilleri görmezlikten gelerek cezalandırılmasını istediğini belirtti. Güven, \"Tüm suçum şehven yazılan bir kelimedir. Bu kelime de yayınlandıktan 52 saniye sonra silinmiştir. Niyet okuyarak bir suç isnadı olmayacağı anlaşıldığında, tarafıma bir de PKK suçlaması yöneltilmiştir. İnternet sitesinde yayınlamak zorunda olduğum haberlerden de suç isnadı yapılmaya çalışılmaktadır. Bizim gazeteci olarak görevimiz haber yapmak ve paylaşmaktır. Bu haberler nedeniyle hakkımda daha önce hiçbir dava açılmamıştır. Gazeteci susarsa halkın sesi kısılır. Demokrasi susar. düşünce özgürlüğü için vermiş olduğum çabalarımın suç olarak algılanmamasını istiyor, beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu. Güven son sözünde de \"Beraatimi istiyorum\" dedi. Güven\'in avukatı Tora Pekin de \"Bu davanın açılması dahi ifade özgürlüğünü ihlal etmiştir. Müvekkilimin beraatini talep ederim\" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Güven\'i \"PKK/KCK terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri ve açıklamaları yayınlamak\" suçunun sabit görüldüğünden 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Güven\'in \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın suçu işledikten sonra yargılama süreci içerisinde pişmanlık göstermediği, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından cezayı ertelemedi veya hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi\'nin resmi twitter hesabındaki paylaşım ve PKK/KCK terör örgütüne ilişkin paylaşılan haberler nedeniyle yargılanıyordu.

