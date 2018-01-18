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(geniş haber)- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ROKETATARLI SALDIRIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 

  Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı, Esenyurt'ta da polis araçlarına bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşeb

18 Ocak 2018 19:08

 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne roketatarlı, Esenyurt\'ta da polis araçlarına bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Şerif Turunç cezaevinden getirldi. Kendi avukatı duruşmaya gelmeyince, sanığı barodan atanan avukat temsil etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Turunç\'un \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 
Mahkeme heyeti ayrıca Turunç\'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne 20 Ocak 2017\'de roketle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin 18 yıl, 21 Ocak 2017\'de Esenyurt\'ta polis aracına yönelik saldırıda iki polis memurunu hedef almasına ilişkin \"Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs\" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 
Sanığa, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı roketatar ile polislere yönelik saldırıda kullandığı silaha ilişkin \"İzinsiz nitelikte silah taşımak\" suçundan 10 yıl 6 ay hapis, Tekirdağ\'da yakalandığı sırada üzerinde çıkan silahla ilgili de \"İzinsiz niteliksiz silah taşımak\" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Turunç, kaçarken çantasında bulunan başkasına ait kimlik ve bu kimlikte aldatmaya yönelik eylemle ilgili olarak ise \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 3 yıl, üzerindeki el bombasına ilişkin de \"Patlayıcı muhafaza etmek\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Kararın ardından sanık Turunç, \"Bu kararla mücadelemizi bitiremezsiniz. Böyle hukuk mu olur?\" diye bağırdı. 

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
-Emniyete saldırı
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Esenyurt\'taki saldırı görüntüleri
-Detaylar


18.01.2018 -  16.03 Haber Kodu : 180118156

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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