(GENİŞ HABER) 'DUR' İHTARINA UYMAYAN LÜKS ARAÇTAKİLERE POLİS ATEŞ AÇTI: 1 YARALI 

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenler\', \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 2 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer kişi gözaltına alındı. Araçta 3 çalıntı plaka 1 tabanca ele geçirildi. Lüks aracın çalıntı olduğu ve şüphelilerin çok sayıda polise geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Saat 19.30 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri lüks cip\'tekilere \'Dur\' ihtarında bulundu. İddiaya göre, lüks cip\'tekiler, aracı polis ekibinin üstüne doğru sürdü ve polislere silah doğrulttu. Ardından cip\'le kaçmaya başlayan şüphelileri, polis ekipleri kovalamaya başladı. Ekipler, durmayan şüphelilerin aracına doğru ateş açtı. Sürücüsü, isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken araçtaki diğer 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Araçta yapılan aramada, 1 tabanca, 3 dolu şarjör, 3 çalıntı plaka, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaza yapan araçta hasar oluşurken, lastiklerinin de polisin ateş açması sonucu patladığı görüldü.

Yapılan araştırmada; lüks cip\'in gasp edilerek çalındığı, şüphelilerinin de poliste çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

EMNİYETTEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklama şöyle:

19.30 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istemesi \'Dur\' ikazına rağmen, sürücünün durmayarak kaçması ve görevlilerimize silah teşhir etmesi üzerine, görevlilerimiz aracı durdurmaya yönelik silah kullanmış ve araçta bulunan şahıslardan H.D. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralanan H.D. isimli Bağcılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmıştır.

Yaralı H.D. ile birlikte araçta bulunan G.T. isimli şahıs gözaltına alınmış ve yapılan incelmelerde H.D. isimli şahsın hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklu kaçması, eşya müsaderesi suçlarından 11 adet kaydının olduğu ve şahıs hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, araçta bulunan G.T. isimli şahsın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu, ayrıca aracın ise gasp edilmek suretiyle çalıntı olduğu ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında kullanıldığı tespit edilmiş, araç içerisinde yapılan aramada ise, 1 adet tabanca, 3 adet dolu şarjör, 3 adet uyuşturucu hap ve 3 adet çalıntı plaka ele geçirilmiştir.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Olaya karışan lüks araç

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Araçtaki sahte plakalar

-İki şüpheli de emniyete götürülerek sorguya alındı.

-Vatandaş röp.