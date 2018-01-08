(Geniş Haber) CHP'Lİ VEKİLLER TIR SÜREREK ANKARA'YA GİDİYOR

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Meclis\'te bütçe görüşmeleri sırasında yaşadığı \'kamyon\' polemiği sonrası, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ağır tonajlı araçların İstanbul-Ankara yolu arası maliyetini ortaya koymak için TIR\'la Ankara\'ya yola çıktı. TIR\'ı CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım kullanıyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA YAŞANAN \'KAMYON\' POLEMİĞİ

Aralık ayında, TBMM\'de bütçe görüşmeleri sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında \'kamyon\' polemiği yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu, ağır tonajlı araç sahiplerinin Ankara-İstanbul yolu arasında otoyol ve köprülerde ödediği ücreti rakamlarla belirterek, nakliyecilerin sorunlarını anlatmıştı. Başbakan Yıldırım ise, Kılıçdaroğlu\'nun belirttiği rakamların doğru olmadığını söylemişti.

MİLLETVEKİLİ TIR\'LA ANKARA YOLCULUĞU YAPACAKLARINI PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, dün Twitter hesabından, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile birlikte İstanbul\'dan Ankara\'ya TIR\'la yolculuk edeceğini belirterek, kamyon sürücülerinin bu yol arasında ne kadar masraf yaptıklarını ortaya koyacaklarını duyurdu.

YAKIT DEPOSUNU DOLDURDULAR

Erdoğdu ile Yalım, bugün sabah saatlerinde Selimiye\'de otoyol üzerinde bir dinlenme tesisine geldi. Burada kendilerini bekleyen TIR\'a binen milletvekilleri, ilk önce petrol istasyonunda yakıt deposunu doldurdu. Yolculuk öncesi CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TIR\'ın lastiklerini kontrol etti. Daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalım, nakliyecilerin sorunlarından bahsetti.

YALIM: NAKLİYECİLERİN İYİ HAYAT SÜRDÜRDÜĞÜNÜ KİMSE ANLATMASIN

Bütçe görüşmelerinde Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşmalarına da değinen Yalım, \"Türkiye\'de nakliyecilerin iyi hayat sürdüğünü kimse anlatmasın. Ekonomide boşluk bulunduğunda en kolay verginin yüklenildiği sektör ulaştırma sektörü. Motorlu taşıt vergilerine 2018 Ocak ayı itibariyle en az yüzde 25 civarında zam geldi. Gerçekten işleri çok zor. Bütçe görüşmelerinde Sayın Başbakan Binali Yıldırım, kamyoncunun bir şeyler kazandığını kendi öngördüğü rakamlarla anlatmaya çalıştı. Biz, konuşmak yerine bu rakamları sizlerin de tescilleyeceği şekilde köprüye ne kadar, otobana ne kadar ücret ödeniyor, araç ne kadar yakıt yakıyor, birebir maliyeti ne kadar olacak, göreceğiz. O zaman göreceksiniz, nakliyeci para mı kazanıyor, zarar mı ediyor. Tüneller, yollar yapılırken bazı firmalara Türk milleti soydurulmasın. Biz bunun peşindeyiz. Osmangazi Köprüsü, yapıcı firmaya verilen 40 bin araç geçici garantisi yüzünden sadece 352 milyon dolar bütçede kayıp yaşandı. Bu, Türk milletinin cebinden ödenen, benim deyimimle peşkeş çekilen para\" diye konuştu.

Yaklaşık 7 yıldır nakliye sektöründe olduğunu belirten TIR\'ın sahibi Fuat Özbildirici ise, vergilerin artması nedeniyle sektörde kazancın düştüğünü aktardı.

TIR\'I MİLLETVEKİLİ SÜRDÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım daha sonra TIR\'a binerek yola çıktı. TIR\'ı Milletvekili Yalım kullanıyor. Özkan Yalım\'ın sürdüğü TIR, TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinden girip, Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü geçerek Ankara istikametine doğru devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğdu ve Yalım\'ın TIR\'ın önündeki görüntüsü

-Yalım\'ın açıklamalarından görüntü

-TIR sahibinin açıklamalarından görüntü

-Yalım ve Erdoğdu\'nun yola çıkmadan önce aracı kontrol etmeleri

-Petrol istasyonunda yakıt deposunu doldurmaları

-TIR\'a binmeleri

-Yalım\'ın TIR\'ı sürmesinden görüntü

-Yalım\'ın TIR\'da açıklama yapması

-TIR yolculuğundan detay görüntü

-TIR\'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden geçişi

-Detaylar

08.01.2018 - 11.02 - Haber Kodu : 180108029



