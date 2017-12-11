(Geniş Haber) BEYKOZ'DA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI : 1 ÖLÜ  

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Beykoz\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde caddede ilerleyen sürücüler, uçurumda çalışır durumda farları yanık bir aracı fark etti.

Sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güçlükle araca ulaşabilen sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki Salih Şahin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sahin\'in cansız bedeni polisin incelemesinin ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahmut Şevketpaşa Mahalle Muhtarı Kemal Ökmen, \"Sabah saatlerinde arkadaşlar beni arıyor. Aşağıda farları yanan bir araç olduğunu söylediler. Ben de polise ve sağlık ekiplerine haber verdim. Arkadaşlar aşağı indiğinde sürücünün hayatın kaybettiğini söyledi\" diye konuştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçurumdaki aracın görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Cenaze torbasına konması

-Uçurumdan caddeye çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Röp.

-Genel ve detay görüntüler

11.12.2017 - 10.16 - Haber Kodu : 171211020

11.12.2017 - 10.49 - Haber Kodu : 171211028



