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(Geniş Haber) 20 KONSOLOSLUK ÇALIŞANI İFADE VERDİ; 45 KİŞİ İFADE VERECEK

Haber: Özden ATİK İstanbul, DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 45 kişinin ifadesine başvuracak

19 Ekim 2018 23:10

Haber: Özden ATİK İstanbul, DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 45 kişinin ifadesine başvuracak. Soruşturma kapsamında bugün Başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı\'nca 2 Ekim günü Suudi Arabistan Konsolosluğu\'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada, bugün Başkonsolosun makam şoförü, muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalışanı gibi görevlerde bulunan 20 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı. Türk ve yabancı konsolosluk çalışanları bugün akşam saatlerinde ifade vermek üzere Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldiler. Soruşturmanın yürütüldüğü 7.kata çıkan çalışanlar, tek tek savcılığa çıkarak ifade verdi. Savcılıkça, 25 çalışanın daha ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde devam edilecek. 

Görüntü Dökümü:
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-Adliye koridorundaki çalışanlar

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