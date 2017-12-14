(Geniş Haber) - Ümraniye'de işyerinin otoparkına el yapımı patlayıcı atıldı

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE\'de maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli kayıplara karışırken, ufak çaplı patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Maskeli bir kişi eli yapımı patlayıcıyı mermer satış bayinin otopark kısmına attı. İş yeri çalışanları arasında paniğe neden olan ufak çaplı patlama sonrası bir araçta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bomba İmha Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, patlayıcı üzerinde incelemelerde bulunup delil araştırması yaptı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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