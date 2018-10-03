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(Geniş haber) - TEM'de kamyonet yangını

  Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KAVACAIK TEM otoyolunda bir kamyonette yangın çıktı

03 Ekim 2018 17:55

 

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KAVACAIK TEM otoyolunda bir kamyonette yangın çıktı. Her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. 
Yangın saat 13.30 sıralarında TEM otoyolu Kavacık mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Özgür Çelebi yönetimindeki kamyonetin sürücü kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Emniyet şeridine park eden sürücüye çevredeki diğer sürücüler yardım etti. Yangın nedeniyle her iki istikamette de yoğun trafik oluştu. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. 

(FOTOĞRAF)

 

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